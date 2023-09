"Histórias particulares": o desabafo de Helen Ganzarolli sobre a relação com Gugu

Desabafo de Helen Ganzarolli sobre a relação com Gugu viraliza; ela criticou a exposição da vida pessoal

A musa Helen Ganzarolli revelou em detalhes qual foi sua relação com o apresentador Gugu Liberato. Os dois dividiram por anos o Domingo Legal, um dos maiores sucessos da televisão. A artista disse que o primeiro momento entre os dois aconteceu em outra atração.

É que ela foi convidada para ser a Felina no programa Sabadão Sertanejo, que também era comandado pelo apresentador. "Eu tinha 20 anos, estava dançando, o Gugu sentado e olhando. E eu com muita vergonha. Magrinha, foi minha primeira aparição. E o Sabadão Sertanejo era muito sucesso", lembrou ela em entrevista ao PodC, podcast comandado por Celso Portiolli

Após a primeira aparição, a musa contou que recebeu a autorização para retornar. "Quando acabou o programa, ele falou que me queria de novo. Que eu era muito linda e sensual, mas tinha um negócio de menina", lembrou ela.

Helen Ganzarolli então afirmou que nunca teve qualquer envolvimento pessoal com Gugu Liberato. "Nunca namorei o Gugu, nunca fiquei, mas não gosto de expor as nossas festas, as nossas histórias, são particulares".

Um dos grandes nomes do SBT, a artista está na emissora há mais de duas décadas e participou de vários programas no canal. Nos últimos anos, ela se tornou uma das convidadas mais especiais do Programa Silvio Santos, onde fazia uma dobradinha marcante com o "patrão".

CORPAÇO

Recentemente, a apresentadora chamou a atenção ao surgir de macacão transparente na academia. De top, ela deixou sua barriga à mostra e provou ser dona de um abdômen durinho. Aos 43 anos, a artista já completou 22 anos de trabalho no SBT.

Cheia de classe, a funcionária do SBT surgiu deslumbrante vestindo um biquíni preto, de modelo sem alça, uma canga estampada e uma bolsa de grife. Ao tirar a saída de banho, Helen Ganzarolli revelou seu corpaço arrasador e parou tudo.