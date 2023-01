Herança de Jorge Lafond, a Vera Verão, foi alvo de disputa judicial

Marcelo Padula, empresário de Jorge Lafond, iniciou uma disputa judicial para tentar receber herança de comediante

A herança de Jorge Lafond (1952-2003), comediante conhecido pela personagem Vera Verão, de A Praça é Nossa, foi alvo de uma disputa judicial depois de quase 20 anos. A ação foi protagonizada pelo empresário Marcelo Padula e a família do ator.

Em 2019, Padula veio a público revelar que vivia uma relação estável com Jorge e tinha documentos que poderiam comporar seu vinculo. Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, ele revelou detalhes do processo e sobre a morte do marido.

“Meu advogado estava mexendo numa série de papéis, e falou: ‘Marcelo, eu tenho uma novidade para te contar’. Eu falei: ‘O que foi?’. ‘Existe uma apólice de seguro de 2002 cujo o beneficiário é você’. Eu falei, opa! ‘Só que tem uma surpresa não agradável. Essa apólice foi paga, receberam esse dinheiro indevidamente no seu lugar. Ou seja, Marcelo, você foi roubado. Meteram a mão do que é teu por direito!’. Fizeram um pacto nojento, sujo, baixo, entre a seguradora e essas pessoas e me roubaram, foi isso!”, disparou.

Em outro momento, Marcelo acusou três primos do humorista de terem recebido a herança no valor de quase R$2 milhões , que supostamente era sua por direito, já que seu nome constava no testamento do ator.

No entanto, apesar dele ter chegado a ganhar a causa parcial, no final os três primos de Jorge Lafond terminaram vencendo processo. A sentença saiu apenas dois anos depois, quando a Justiça de São Paulo derrubou a decisão que reconhecia a união de Marcelo com o ator.

Conforme informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, foi entendido que apesar das provas à favor do empresário, a relação entre eles não cumpria os requisitos do Código Civil que reconhecem uma união estável. A herança do ator era composta por uma casa na cidade de Mairiporã, em São Paulo, e três seguros de vida que somam cerca de R$ 800 mil.

Padula morreu em 2020, ainda enquanto o processo estava em curso e sua mãe passou a representá-lo no tribunal.