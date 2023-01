Gustavo Mendes volta atrás e nega ter sido roubado ao sofrer agressões

Gustavo Mendes teria sido atacado com duas pedradas, mas negou roubo na ocasião

O humorista Gustavo Mendesvoltou atrás em sua declaração sobre ter sido agredido e assaltado em Juiz de Fora, Minas Gerais. Agora, ele nega o assalto.

Famoso por interpretar Dilma Roussef, Mendes explicou que não se lembrava direito dos acontecimentos, já que foi agredida com pedradas. No entanto, a polícia local descartou o roubo.

"Primeiro, eu preciso lembrar para vocês que eu tomei duas pedradas na cabeça bem fortes. Não aconteceu o pior, mas foram (pedradas) dadas para matar, tão aí nas imagens", afirmou em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Mendes teria encontrado uma mulher em situação de rua enquanto saía de um bar alcoolizado. Ela pediu dinheiro para ele e ele negou.

"Dou uma resposta ríspida para ela, que é uma resposta que eu costumo dar para não parar. Eu não ia parar, estava com medo, era de madrugada na rua. Ela me pede dinheiro e eu tenho uma frase que eu sempre digo quando me pedem: 'Você tem dinheiro para me dar?' Eu digo: 'Tenho, mas não vou dar'. Eu disse essa frase para ela e saí. Ela foi, falou para o marido dela que estava vindo logo atrás. Ele veio tirar satisfação comigo", relatou.

Ele, então, negou o roubo. "Tanto que estou tranquilo com meu celular e eles não são bandidos, não tem nada de roubo contra eles. Enfim, quando ele vem para cima de mim para tirar satisfação, ele bota a mão debaixo da camisa, ele diz isso em depoimento, e fiquei com medo, fiquei apavorado, achei que era uma tentativa de assalto. Tinha uma pessoa comigo e começo uma pequena discussão, dizendo: 'Você está querendo me assaltar, quem você está pensando que você é? Sai daqui, corre daqui'. Falo bem frio e agressivo. Ele vai e pega duas pedras e me tampa para me acertar e matar. E sai fugido e eu ainda vou atrás dele, porque fiquei com medo dele pensar que, ao me derrubar, eu ficaria fraco e ele pudesse me espancar."

Confira a declaração do humorista Gustavo Mendes: