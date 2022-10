Gustavo Corasini passa por cirurgia: 'Logo o meu menino estará na ativa fazendo tudo o que ama'

Ator mirim do remake de Pantanal, Gustavo Corasini passou por uma cirurgia na mão e na perna e está se recuperando

Redação Publicado em 20/10/2022, às 13h14

Intérprete do Tadeu criança no remake de Pantanal, o ator mirim Gustavo Corasini (12) passou por uma cirurgia na manhã desta quinta-feira, 20. Sua mãe, Fernanda Corasini já trouxe notícias sobre o resultado da operação e atualizou seus seguidores nos stories de seu Instagram que a cirurgia foi bem-sucedida:

“Acabou... Por honra e glória do Senhor, ele começou a obra e foi até o final. Gustavo acabou a cirurgia, retirou os fios das mãos e graças a Deus da perna também. Logo o meu menino estará na ativa fazendo tudo o que ama. Estou tão grata e feliz, a emoção toma conta de mim. Nunca duvidei nem um só minuto que Deus é fiel e nunca nos abandona”, disse a mãe do ator mirim em uma publicação de texto nos stories do perfil do garoto.

Ela publicou também uma foto de Gustavo após operação. “Acordou da anestesia”, contou.

Acidente:

Fernanda falou um pouco sobre a recuperação do filho nos últimos dois meses e agradeceu o apoio dos seguidores: "Já se passaram quase 2 meses e hoje mais uma vitória conquistada. Tenho certeza de que Deus estará com a gente em mais essa etapa. Afinal, Deus não faz o milagre pela metade. Me preparando para internar o Gu e um filme passa em minha cabeça. Me lembro de cada dificuldade que passamos, os primeiros banhos ainda no leito, o medo de fazer curativos. Tive que virar enfermeira do dia para a noite, mas quem disse que mãe não consegue? Hoje tenho certeza de que sou uma mãe forte e guerreira, e que pelos meus meninos aprendo o que for. Fácil não foi, mas nunca me vi no direito de reclamar a bênção que Deus me deu de ter meu filho nos braços", contou.

Gustavo ainda está se recuperando de um acidente, no qual sofreu um atropelamento por uma vizinha, em agosto, junto a um colega. O amigo do menino não resistiu aos ferimentos e morreu.