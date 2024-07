Guilherme Fontes vibra com retorno de personagem em Renascer: 'Cenas fortes'

Após participação especial em 'Renascer', Guilherme Fontes revelou que seu papel na novela foi estendido; ator vive pai de Buba

O ator Guilherme Fontes dividiu uma ótima notícia com os fãs da teledramaturgia brasileira. Nesta quarta-feira, 10, o artista revelou que seu personagem no remake de 'Renascer', da Globo, escalado apenas para uma participação especial, voltará à novela nos próximos capítulos.

Através das redes sociais, o eterno Alexandre de 'A Viagem' (1994) celebrou a novidade e garantiu ao público que cenas fortes e emocionantes envolvendo seu núcleo devem ser exibidas em breve. Na trama adaptada por Bruno Luperi, Guilherme vive Humberto, pai de Buba (Gabriela Medeiros).

"A saga de 'Humberto' em Renascer continua. O bom cabrito à casa torna. O que era pra ser apenas uma participação de dois dias, alguns capítulos, cresceu mais e mais, e agora vai ter que se resolver entre a humanidade e respeito às diferenças ou o ódio descabido e cruel contra a própria cria. Cenas muito duras e emocionantes vem por aí. Acompanhem, que a trama da família de Buba", iniciou o ator na legenda da postagem.

"Muito triste e difícil atuar em personagem tão horrendo. Sorte a minha de poder estar sempre perto de atores tão talentosos como Malu Galli, Renan Monteiro e Miguel Rômulo. Aí a coisa vale a pena. Não percam. Cenas muito fortes nos próximos capítulos. O que vocês acham que vai acontecer?", completou Guilherme Fontes.

Guilherme Fontes faz rara aparição com a filha de 19 anos

O ator e produtor Guilherme Fontes aproveitou a tarde desta quarta-feira, 26, na companhia de sua filha mais velha, Carolina Fontes, fruto do antigo relacionamento com Patrícia Lins e Silva. Os dois foram flagrados pelos paparazzi de plantão durante um passeio no shopping.

Pai e filha foram fotografados enquanto caminhavam pelos corredores do local entre uma compra e outra nas lojas. Além de Carolina, o artista também é pai de Carlos, de 15 anos.

Recentemente, Carolina contou que não vai seguir os passos do pai na carreira artística. Em conversa com a revista Quem, ela disse que quer estudar Direito.

Há pouco tempo, Guilherme mostrou uma foto com a filha no Instagram e se derreteu em elogios. "Minha charmosinha mais linda e amada da vida. Muito gata, não?", disse ele na legenda; confira os registros!