Gretchen fala sobre rescisão de contrato com a RedeTV!: ''O que eles querem é competir''

Na rede social, Gretchen comentou sua saída da emissora após apresentar o 'Encrenca'

Publicado em 12/05/2022, às 07h24

A cantora Gretchen (62) falou sobre sua saída da RedeTV!.

Nesta quarta-feira, 11, ela repostou uma publicação que tinha o comunicado avisando que ela teve o contrato rescindido antes do combinado e que o programa Encrenca, em que estava há dois meses, tomaria outro caminho.

"Comunicamos hoje, quarta-feira (11), que a artista Gretchen não faz mais parte do time de apresentadores do programa "Encrenca" da RedeTV. A artista teve seu contrato reincidido pela emissora antes do acordado entre as partes, pois decidiram seguir caminhos diferentes neste momento", dizia a nota.

"A emissora comunicou que não visa seguir com um programa de entretenimento e sim em um formato que exibirá apenas vídeos curtos e que viralizaram no aplicativo de mensagens WhatsApp, se tornando assim, concorrentes do programa Perrengue da Band TV", explicaram o motivo.

"A apresentadora está muito feliz com o tempo que ficou na casa e se sente muito honrada com o convite. O Encrenca segue apenas com os apresentadores Beby, Barbie e Bartô, tendo além de Gretchen, Narcisa e Toquinho desligados do mesmo", anunciaram.

Em sua rede social, a Rainha do Rebolado comentou o ocorrido: "Fomos informados que o objetivo deles não era um programa de entretenimento e sim de zap zap, quem vai ficar no programa são pessoas que são especialistas nisto. O que eles querem é competir e não entreter, então por isso o contrato foi encerrado hoje. Eu aprendi muito e fui feliz, aproveitei para mostrar pra todos que sou também uma ótima apresentadora. Agora é vida que segue é que venham novos projetos".

Nos comentários, os fãs logo deram sua opinião para Gretchen. "Amor, antes só do que mal acompanhada", escreveram. "Graças a deus, nada a ver com você aquilo", disseram outros.

