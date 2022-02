TV / TBT

Grazi Massafera relembra trajetória no Big Brother Brasil e fãs comentam: ''Ícone''

A atriz Grazi Massafera entrou no clima do TBT e relembrou a sua participação no Big Brother Brasil

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 15h39

Grazi Massafera recorda trajetória no Big Brother Brasil - Reprodução/Instagram