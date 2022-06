Grazi Massafera fala sobre cobrança para ter um namorado e dispara: ''Apaixonada por mim''

No 'Domingão com Huck', atriz Grazi Massafera comenta sobre relacionamentos e a pressão de ter alguém ao seu lado

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 09h28

A atriz Grazi Massafera (39) fez uma reflexão importante durante sua participação no Domingão com Huck exibido no domingo, 12.

Durante o programa de Dia dos Namorados, ao lado de Juliette (32) no juri técnico na Dança dos Famosos, a artista comentou sobre amor-próprio e foi questionada por Luciano Huck (50) sobre a cobrança que recebe para ter um namorado.

"Estou superapaixonada por mim mesma. Eu achava essa frase supernarcisista antes, mas eu acho que ela tem um poder de autoestima, que, com o tempo, você vai entendendo o poder disso. Você se sente bem", disse a loira.

Sobre a pressão de ter alguém do lado, a famosa respondeu: "É uma pressão, né? A gente que é mulher, quando a gente não está do lado de alguém, é como se você não validasse você como mulher. Que coisa louca, né? É como se você precisasse ter alguém do lado para se sentir ou ser uma mulher bem resolvida, sendo que não é isso".

"Sábias palavras da minha amiga @massafera. E fica o recado: “tem que ir pra atitude!”", disse Huck ao postar trecho da fala de Grazi.

"Obrigada, amigo! Foi uma delícia estar no @domingao. E seguimos nessa linda jornada da vida amadurecendo, se descobrindo, experimentando, errando, mas sempre com amor respeito e leveza", agradeceu Grazi pela participação.

Jéssica Ellen critica falta de empatia dos jurados na 'Dança dos Famosos'

Após sua apresentação na Dança dos Famosos no domingo, 12, Jéssica Ellen (29) usou suas redes sociais para mostrar que não gostou das notas que recebeu dos jurados e criticou a falta de empatia deles em sua apresentação, já que ela está grávida de três meses de seu primeiro filho. "Obrigada pelo carinho! Porque cuidado, eles não tiveram mesmo... e a edição também não ajudou em nada... enfim", disparou ela ao repostar mensagens de internautas criticando o júri.

Confira trecho da fala de Grazi Massafera no 'Domingão com Huck':