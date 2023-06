Grazi Massafera esbanja simpatia em sua chegada ao aeroporto do Rio

Discreta, Grazi Massafera atraiu olhares e esbanjou simpatia ao desembarcar no Rio de Janeiro

Na noite da última quarta-feira, 14, a atriz Grazi Massafera foi flagrada no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Com um aerolook discreto, a artista atraiu os olhares de todos que passavam pelo local, e especialmente dos fotográfos.

A estrela deTravessia (2022) esbanjou charme ao perceber a presença de um paparazzo no local e decidiu posar para as fotos. Pronta para enfrentar as baixas temperaturas da estação, Grazi optou por um casaco longo azul, que realçava sua elegância natural. Para arrematar a produção, ela escolheu uma calça jeans e bolsa de grife, que deu um toque a mais no aerolook.

Nos últimos dias, em entrevista a QUEM, Grazi Massafera resolveu abrir o jogo e deu detalhes de qual tipo de relacionamento que tem com o ex-marido,Cauã Reymond, que é pai de sua filha, Sofia, de 11 anos. "Somos parceiros em relação à criação da Sofia e só", declarou a atriz em alto e bom tom. "Tudo que está na imaginação das pessoas diz respeito a elas e não a nós", apontou sobre os internautas que torcem pelo retorno da união dos pombinhos.

Por fim, Grazi deu um banho de água fria nos fãs que idealizam o relacionamento amoroso do casal. "A gente lida muito bem com isso, porque é uma parceria que vai ser para a vida toda em relação à nossa filha Nós temos amizade, parceria. Nada mais [que] isso", frisou.

VEJA AS FOTOS DE GRAZI MASSAFERA:

Foto: Pereira/AGNEWS

Foto: Pereira/AGNEWS

Foto: Pereira/AGNEWS

Grazi Massafera escandaliza ao marcar intimidade em shorts justinho

Na útima semana, Grazi Massafera elevou a temperatura da web ao compartilhar um clique ousadíssimo nas redes sociais. Em frente ao espelho do hall de entrada de sua mansão no Rio de Janeiro, a artista fez questão de mostrar que a rotina de exercícios está fazendo efeito.

Isso porque além de deixar o abdômen sequinho em evidência, a loira dispensou a calcinha ao eleger um look para o dia de treino que deixou toda a sua intimidade à mostra. Dona de uma beleza única, Grazi ainda fez carão e esbanjou toda a sua sensualidade no registro. "Teve!", escreveu ela ao publicar a foto nos Stories do Instagram.