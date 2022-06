Grávida, Jéssica Ellen exibe a barriguinha no Domingão com Huck

No elenco da Dança dos Famosos, Jéssica Ellen deixa sua barriguinha de grávida à mostra no figurino e fala sobre a gravidez

CARAS Digital Publicado em 12/06/2022, às 19h50

A atriz Jéssica Ellen (29) encantou os telespectadores ao exibir sua barriguinha de três meses de gravidez. Ela espera o seu primeiro bebê fruto do relacionamento com o ator Dan Ferreira (30). No palco do Domingão com Huck, a artista deu um show em sua performance na Dança dos Famosos e falou sobre a gestação.

Ela contou qual é a previsão para o nascimento do bebê. “Início ou meados de dezembro, é a previsão”, disse ela. Então, o apresentador Luciano Huck brincou sobre os enjoos dela nesta fase da gravidez. “Eu cheguei hoje aqui e ela estava: 'eu vomitei meu café'. Estava se arrastando na porta”, disse ele.

Assim, Jéssica caiu na risada e disse que é realmente uma fase desafiadora. “É babado e ninguém conta essa parte. Primeira vez que eu estou grávida, e ninguém fala do primeiro trimestre. É muito difícil, tem enjoo, a gente não consegue comer direito, tem muito sono. Mas estou aqui, graças a Deus”, afirmou.

Jéssica Ellen chorou no palco do Domingão com Huck

Pouco depois, a atriz recebeu um depoimento do amado, Dan Ferreira. “Olha eu aqui de novo, dessa vez para desejar um Feliz Dia dos Namorados! Para dizer o quanto eu te admiro, o quanto eu te amo, o quão bonita é a nossa história, que começou com uma amizade tão bonita e depois se transformou nesse amor lindo que a gente tem o compromisso e o prazer de cultivar. Um beijo, te amo, te admiro, te respeito”, disse ele.

Chorando, Jéssica agradeceu pelo carinho do amado e desabafou sobre o desafio de estar na Dança dos Famosos. “Está sendo muito desafiador participar do 'Dança' com essa conjuntura. De fato, a vida se impõe, e a gente tem que se adaptar. E eu estou muito feliz de estar fazendo a cada semana e honrar cada ensaio. Nessa semana eu faltei em um ensaio porque não consegui sair de casa com tanto enjoo e o Dan é um parceiro maravilhoso e eu sou completamente apaixonada por ele e pela família que a gente está formando”, comentou.