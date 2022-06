Gravando Além da Ilusão, Larissa Manoela dispara: ''Uma das sequências mais intensas que já gravei''

A atriz Larissa Manoela impressionou ao revelar que gravou uma das cenas mais intensas da sua carreira

CARAS Digital Publicado em 11/06/2022, às 20h26

Neste sábado, 11, Larissa Manoela (21) surpreendeu os seus seguidores ao revelar que gravou uma das cenas mais intensas da sua carreira.

Com uma sequência de fotos, a atriz de Além da Ilusão contou que as novas cenas da sua personagem vão chamar a atenção do público.

Nas imagens, ela aparece usando o vestido de noiva e transborda emoções.

"Uma das sequências mais intensas que já gravei na minha carreira. Um caminho lindo, forte e denso percorrido pela minha personagem em Além da Ilusão até aqui", disse ela.

Lari ainda rasgou elogios para a sua personagem, Isadora. "Aliás Isadora é isso. Força e resistência, fraqueza e vulnerabilidade, traumas e sonhos, erros e acertos. Ela é tão minha…meu poderoso presente vindo da @alessandrapoggiautora! A defenderei até o fim", declarou ela.

CONFIRA AS IMAGENS DE LARISSA MANOELA EM ALÉM DA ILUSÃO