Gracyanne Barbosa invade palco do Domingão com Huck e dá beijão em Belo

Gracyanne Barbosa surpreende o marido, Belo, no palco do Domingão com Huck e conta que os dois quase não se casaram por causa de um detalhe: 'É verdade'

A musa fitness Gracyanne Barbosa roubou a cena ao invadir o palco do Domingão com Huck, da Globo, para homenagear o seu marido, o cantor Belo. Ele faz parte do quadro Dança dos Famosos e foi surpreendido com a presença da esposa no palco logo após sua apresentação. Os dois trocaram beijos apaixonados e carinhos no palco, deixando os fãs encantados.

Além disso, ela relembrou uma história curiosa sobre o casamento deles. Gracyanne contou que os dois quase não se casaram porque ele não queria dançar durante a festa de casamento. “Ele dançou obrigado. Eu falei: 'se não dançar, eu não vou dançar'”, disse ela, que contou que ele aceitou dançar por alguns minutos. E ele concordou: “É verdade”.

Além disso, ela elogiou o esforço do maridão para participar da Dança dos Famosos. “Quero aproveitar para agradecer. Ele me ensina muitas coisas, a importância do amor, da dedicação para a outra pessoa. Ele é realmente tudo o que ele canta. A dança para ele era muito distante. Quando ele aceitou o convite, ele está me ensinando que ele é capaz de fazer qualquer coisa que quiser com o coração. Eu sei o quanto ele está sendo resiliente e com dedicação”, contou.

Por fim, ela comentou: “Eu te amo de verdade, você é incrível”. Então, os dois trocaram um beijão apaixonado na frente das câmeras.

Gracyanne Barbosa usa biquíni PP

A musa fitness Gracyanne Barbosa elevou a temperatura das redes sociais neste sábado, 10, ao compartilhar um novo vídeo de dancinha no Instagram. A beldade apareceu rebolando ao lado de um amigo enquanto curtia um dia ensolarado na praia. No entanto, o corpaço escultural dela roubou a cena.

Nas imagens, ela surgiu com um biquíni branco tamanho PP e estilo fio-dental. O modelito destacou a boa forma sarada dela, seus músculos definidos e a barriga de trincada. Ela surgiu dançando e fazendo a coreografia com um sorrisão no rosto.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e elogiaram a beleza dela. “Essa mulher é uma falta de respeito de tão linda”, afirmou um seguidor. “Parece uma escultura”, declarou outro. “É muito perfeita”, comentou mais um. “Que deusa”, disse outro.