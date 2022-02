Gloria Pires recorda clique antigo com Betty Faria e encanta web: ''Registro lindo''

Em clima de TBT, Gloria Pires resgata registro antigo com Betty Faria e arranca elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 16h20

Gloria Pires (58) usou as suas redes sociais nesta quinta-feira, 3, para relembrar um momento bem especial ao lado de Betty Faria (80).

Aproveitando o clima de TBT, a atriz compartilhou um registro antigo ao lado da amiga durante a novela Água Vida, de 1980, e chamou a atenção dos internautas.

"Dia de #TBT com esse registro lindo de #ÁguaViva, @bettyfariaoficial!", escreveu ela na legenda.

Além disso, a protagonista de Vovó Ninja comentou sobre a participação das duas no programa Altas Horas no próximo sábado, 5. "E no próximo sábado, dia 05 de fevereiro, teremos um novo encontro, no #AltasHoras! Não perca!!", disse.

Os seguidores se impressionaram com o registro: "Duas atrizes maravilhosas", "Ansiosa para assistir esse encontro especial!", "Grandes e maravilhosas", "Assisti está novela maravilhosa", comentaram.

CONFIRA O TBT DE GLORIA PIRES E BETTY FARIA