Glória Pires posta clique romântico com Orlando Morais e se declara: ''Um amor assim''

Atriz Glória Pires mais uma vez encantou a web ao postar um clique ao lado do seu marido, o cantor Orlando Morais

Redação Publicado em 09/03/2022, às 14h45

A atriz Glória Pires (58) acordou em clima de romance e compartilhou uma sequência de cliques encantadoras com o marido, o cantorOrlando Morais (59).

A artista encheu as suas redes sociais de muito amor e posou coladíssima com o maridão, com quem está desde 1987, e fez uma belíssima declaração.

"Um amor assim", escreveu a atriz global.

Sem esconder o sorriso, eles aparecem molhados e vestido com toalhas, após um refrescante banho de piscina.

Através dos comentários, Orlando Morais também se declarou à amada: "Meu amor perfeito", declarou ele.

