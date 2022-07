Gloria Pires mostra encontro com Ivete Sangalo e brinca: ''Nova versão de Ruth & Raquel''

A atriz Gloria Pires posou para uma selfie ao lado de Ivete Sangalo e arrancou elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 18h19

Nesta quinta-feira, 7, Gloria Pires (58) se encontrou com Ivete Sangalo (50) e, claro que elas posaram juntas para um registro.

No perfil do Instagram, a atriz compartilhou uma selfie com a cantora e brincou sobre uma suposta nova versão da novela Mulheres de Areia.

"Preparando a nova versão de Ruth & Raquel com minha querida @ivetesangalo", escreveu ela na legenda da publicação.

Não demorou muito para os admiradores da dupla lotarem os comentários. "Gêmeas real", "Amo essas duas", "Eita, parecem mesmo", "Dupla de peso. Amo", dispararam.

Vale lembrar que recentemente Gloria Pires teve um reencontro inesperado com o ator Guilherme Fontes, com quem atuou na novela Mulheres de Areia, da Globo.

CONFIRA O ENCONTRO COM GLORIA PIRES COM IVETE SANGALO