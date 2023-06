Gloria Pires mostra encontro com atriz e encanta: 'Duas divas'

Gloria Pires mostra momento divertido com atriz e encanta ao revelar cliques do encontro

A atriz Gloria Pires encantou ao mostrar um encontro com uma colega de trabalho especial, a também atriz Deborah Secco. Nesta sexta-feira, 02, a famosa compartilhou selfies com a artista e celebrou momento especial.

Fazendo caras e bocas, as famosas esbanjaram felicidade. Elas mostraram que se divertiram bastante ao se verem e tirando as fotos.

"Registro de um encontro alto-astral", escreveu Gloria Pires, que está no ar na novela das nove, Terra e Paixão, como a vilã Irene. Já Deborah Secco fez sua última aparição em uma trama em Salve-se Quem Puder, novela das sete que até parou as gravações por conta da pandemia.

Ao surgirem juntinhas, as artista logo receberam uma chuva de elogios dos internautas. "Lindas", admiraram os fãs. "Duas divas", elogiaram. "Maravilhosas", enalteceram outros.

Nas últimas semanas, Deborah Secco fez a temperatura subir ao relembrar fotos de um ensaio cheio de intimidade com o marido, o ator Hugo Moura, com quem tem uma filha, Maria Flor. De lingerie, ela apareceu trocando carícias com o amado na cama.

Veja as fotos de Gloria Pires e Deborah Secco:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Gloria Pires fala sobre viver vilã em Terra e Paixão: ''É uma peste''

A atriz Gloria Pires (59) será a vilã Irene na novela das nove, Terra e Paixão, que estreia nesta segunda-feira, 08, na Globo. Sobre sua personagem, que realizará maldades na trama de Walcyr Carrasco, a famosa revelou na coletiva de imprensa da trama que ela fará inferno na vida de muita gente.

Esposa mais uma vez de Tony Ramos (74) na ficção - após fazerem par romântico em Belíssima (2005), Paraíso Tropical (2007) e nos filmes Se eu fosse você (2006 e 2009) - Glória Pires contou que Irene fará de tudo para tornar seu filho, Daniel (Johnny Massaro), e não o enteado, Caio (Cauã Reymond), o principal herdeiro dos negócios.

"Ela é uma pessoa que galgou esse lugar em que ela se encontra, a gente, provavelmente, no decorrer da novela, vai entender essa história que aconteceu antes, o fato que ela não está disposta a perder nenhum milímetro que ela conquistou", comentou sobre a ambição dela.

"Isso traz uma dualidade muito bacana para a personagem, ela é uma peste que vai perseguir alguns personagens e vai mesmo infernizar a vida de quem ela ama e protege por conta de ser uma pessoa que ta muito comprometida com sua própria visão da vida, do mundo, o que ela acha que é segurança, o que ela acha que é importante para a manutenção desse status dela, da família", analisou.

Gloria Pires falou sobre Irene não gostar do filho do marido. "Caio, que é o enteado, ela coloca completamente de fora dos planos, em nenhum segundo ela pensa em incluí-lo, acho que a mensagem que ela vai passar é esse questionamento: até que ponto a sua visão de um mundo perfeito, seguro, não faz da vida dos outros, que estão a sua volta, um verdadeiro inferno?", refletiu ela.