Gloria Pires abre álbum de fotos da sua participação no Encontro: ''Gente querida''

A atriz Gloria Pires compartilhou as fotos ao lado de Fátima Bernardes e dos outros convidados do Encontro

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 16h03

Gloria Pires (58) foi uma das convidadas de Fátima Bernardes para participar do Encontro desta quinta-feira, 9.

Após a transmissão, a atriz resolveu rasgar elogios pelo time de artistas que dividiram o palco com ela.

No perfil do Instagram, Gloria compartilhou um álbum de fotos com a apresentadora, Xande de Pilares e Marcos Frota.

"Hoje foi dia de um grande #Encontro!! Que prazer poder participar desse programa com tanta gente querida!!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs da galera fizeram questão de comentar. "Lindos!!!! Só estrelas amadas!!!!!!", disse Orlando Morais; "Que lindos", "Esse time é bom demais", elogiaram os internautas.

CONFIRA AS FOTOS DE GLORIA PIRES NO ENCONTRO