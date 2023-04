Gloria Perez abre o jogo sobre o futuro de Jade Picon na televisão: “Vai fazer carreira!”

Na reta final de ‘Travessia’, a escrita Gloria Perez faz balanço sobre a atuação de Jade Picon na novela das 21h da TV Globo

Após ser alvo de piadas e receber uma enxurrada de críticas por sua estreia como atriz na teledramaturgia, a ex-BBB Jade Picon (21), mostrou o seu valor e pelo que tudo indica já tem lugar garantido nos próximos projetos de Gloria Perez (69).

Durante entrevista exclusiva com a colunista Mariana Morais do portal EM OFF, a escritora abriu o coração na reta final de Travessia rasgou elogios para a artista e mostrou que não está nem um pouco arrependida de ter escalado Jade Picon para interpretar Chiara, na novela das 21h, da TV Globo.

“Os testes mostraram que Jade tinha potencial e que valia a pena arriscar. É uma menina muito focada, determinada, estudiosa. Jogou-se por inteiro em aprender, em buscar a personagem. Vai fazer carreira, sim”, afirmou.

Logo na sequência, Gloria Perez também citou Grazi Massafera, para se referir aos rótulos que são impostos nos ex-bbbs que tentam construir uma carreira artística na televisão.

“Há sempre um espaço para rostos novos. Mas também há sempre uma má recepção do público a quem apareceu primeiro no BBB (como aconteceu com a Grazi. Hoje você pode ver como eram injustas as críticas que ela recebeu naquela estreia, e como estava certo quem apostou no potencial dela)”, relembra a novelista.

Por fim, a autora de diversas novelas que fizeram sucesso na telinha revelou que as críticas e os pitacos vindo dos internautas não interferiram de maneira alguma no desenrolar de Travessia, pois o roteiro já estava praticamente finalizado.

"As redes não interferem. Elas brincam com o roteiro, inventando desdobramentos, etc. É engraçado, apenas", completou.

Jade Picon celebra o trabalho em Travessia: 'Melhor experiência da minha vida'

Na reta final das gravações da novela Travessia, na qual interpretou a jovem Chiara, Jade Picon analisa esta fase de sua vida e carreira.

“Está sendo a melhor experiência da minha vida em todos os sentidos. Eu descobri mais uma paixão e junto disso me reinventei e superei desafios, tudo isso realizando um grandíssimo sonho. Sou muito grata a oportunidade e a cada pessoa que entrou nessa minha jornada para me oferecer algum tipo de apoio”, disse ela à CARAS Digital.