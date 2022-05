Gloria Maria exibe bastidores do 'Globo Repórter': ''O programa esta incrível''

Gloria Maria compartilhou em suas redes um clique nos bastidores do Globo Repórter e falou um pouco sobre o programa desta sexta-feira, 13

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 17h40

Nesta sexta-feira, 13, Gloria Maria decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco dos bastidores do Globo Repórter que será transmitido nesta noite.

A apresentadora publicou um clique onde ela aparece no estúdio do programa, em frente as câmeras, usando um vestido vermelho arrasador com uma manga longa e um decote estiloso.

Na legenda, ela falou um pouco do que o público pode esperar do programa: "Hoje vamos falar de MEMÓRIA no Globo Repórter. O programa esta incrível. Vamos informar e despertar a sua memória. É claro que a gente se vê não é?".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Linda, charmosa e quanto glamour!", escreveu um. "Diva!", falou outro. "Sempre maravilhosa!", disse um terceiro.

Confira os cliques de Gloria Maria nos bastidores do Globo Repórter: