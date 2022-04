Gloria Groove e Priscilla Alcantara soltam a voz em nova versão de ‘Sobrevivi’ no TVZ

Gloria Groove e Priscilla Alcantara cantam versão acapela do hit 'Sobrevivi’ nos bastidores do TVZ

André Luiz Freitas Publicado em 29/04/2022, às 10h53

Gloria Groove (27), que está comandando atual temporada do TVZ, no Multishow, recebeu na última quinta-feira, 28, Priscilla Alcantara (25) como uma de suas convidadas.

A vencedora da primeira temporada do The Masked Singer Brasil rendeu uma apresentação acústica de Sobrevivi, faixa em parceria entre as cantoras para o álbum Lady Leste, da drag queen.

No vídeo, elas aparecem soltando a voz na versão acapela da música: "As pré-destinada atacam novamente", disparou Gloria Groove ao compartilhar o vídeo.

Vale lembrar que a música, que está entre as favoritas dos fãs, teve sua primeira apresentação no Lollapalooza Brasil 2022, em março.

Além de Sobrevivi, o disco lançado em fevereiro deste ano, traz outras 12 músicas, incluindo os singles Bonekinha, AQueda, Leilão e Vermelho.

Gloria Groove e Priscilla Alcantara cantam versão acapela de 'Sobrevivi’: