A cantora apresentou seus sucessos de seu mais novo projeto, Lady Leste, no 'Encontro'

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 11h37

Gloria Groove (27) foi uma das convidadas do 'Encontro', o programa matinal liderado por Fátima Bernardes (59).

Nesta sexta-feira, 25, a Lady Leste cantou Vermelho, A Queda e Leilão sucessos de seu mais novo projeto musical no palco do 'Encontro'.

Para a ocasião, Gloria vestiu o cropped e completou o look com short jeans e acessórios especiais, no estilo de seu projeto.

O disco Lady Leste foi lançado no início de fevereiro, e marcou a história de Gloria Groove, onde ela traz referências do lugar em que viveu e mostra sua história através da sonoridade do álbum.

Durante o programa, Gloria cantou seus hits e falou sobre o sucesso do álbum e a produção do Lady Leste.

Gloria Groove apresenta seus sucessos no palco do Encontro:

