Influencers e artistas globais recriam clássicos da TV brasileira na série 'Novelei'

'Novelei' promete agradar noveleiros e new lovers dos clássicos; saiba mais sobre a série

Isabela Thurmann Publicado em 06/07/2022, às 13h18

Um bug misterioso atinge a Globo e todas as novelas desaparecem. Para salvar a relíquia brasileira, um time composto por jovens influenciadores recria alguns dos clássicos. Essa é a ideia da série Novelei, que estreia no próximo dia 11 de julho.

Vindo de uma parceria da emissora com o Youtube, o projeto conta com nove episódios e veio para celebrar os 70 anos das novelas brasileiras.

Thalita Meneghim, Babu Carreira, Phellyx, Evandro Rodrigues e Gusta Stockler interpretam a si mesmos como o grupo de criadores de conteúdos liderado por Vitinho, vivido por Paulo Vieira, que vai trazer as produções de volta ao público. Tony Ramos e Susana Vieira também têm papéis importantes no novo seriado com formato inovador.

Autores e elenco dão detalhes sobre o 'Novelei' (Juliana Coutinho)

Na coletiva de imprensa que contou com a presença da CARAS Digital, os autores e elenco conversaram sobre o projeto.

Gabriela Trigueiro, gerente de estratégia em produtos digitais e canais pagos na Globo, iniciou o bate-papo falando como surgiu toda a ideia. “Esse projeto, pra gente, é a celebração do nosso amor às novelas de um jeitinho muito especial”, afirmou. “É através de paródia, com muito bom-humor, é com bordões, com memes, enfim, com grande talentos da TV e também com com grandes talentos do digital, que também são da TV. Então, falando sobre o casting que está aqui: só tem nomão”, brincou Gabriela.

“A ideia do Novelei nasceu da vontade da Globo de misturar esse formato que engaja muito a conversa nas redes sociais de forma inovadora. A gente quis aproximar essas conversas pra algo da produção de conteúdo, com um parceiro que também é apaixonado pela produção de conteúdo, que é o YouTube, e nessa mistura chega todo mundo, chega quem é noveleiro de plantão, quem tá começando a assistir novela agora. É de fato a celebração dos 70 anos desse formato que a gente ama”, disse.

O seriado promete agradar a todos. “Pros noveleiros, a gente promete que não vai faltar referências, cenas icônicas, muitos easter eggs e surpresas, tudo com muito carinho obviamente, sem desrespeitar a obra; e pros ‘new lovers’ de novela, a gente promete trazer uma linguagem própria, de diálogos próprios, com criadores e influenciadores que as pessoas já acompanham nas redes sociais também. É um formato leve, é divertido, é pra acompanhar um episódio por semana, é pra maratonar depois e são nove episódios em cada um deles aqui a gente vai reviver uma novela com o elenco e mais de sessenta convidados”, contou Trigueiro.

Phillipe Carrasco, responsável por parcerias de Mídia Company do YouTube, também exaltou muito o projeto. “Alguns anos atrás, quando a gente idealizou esse projeto aqui pelo YouTube e a Globo chegou com a vontade de falar: ‘vamos fazer alguma coisa em conjunto?’, a gente não acreditou que ia sair uma coisa tão legal”, admitiu.

“A maior preocupação que a gente tinha era poder respeitar as melhores e as maiores propriedades intelectuais que a gente tem, que são as novelas da Globo, que poderiam trazer junto com algo que a gente preza muito, que são os criadores de conteúdo. E o resultado disso foi algo que a gente não imaginava”, pontuou Phil. “Dar esse presente pro público brasileiro, pro nosso público, celebrando esses 70 anos do formato da novela no Brasil e podemos dar para várias gerações e para uma audiência novíssima que tem na plataforma, é algo que é muito engrandecedor e ao mesmo tempo inovador”.

Em seguida, Bia Braune, roteirista e criadora da série, disse algumas palavras. “Quando eu recebi esse convite, a primeira coisa que eu imaginei foi como seria o universo sem novelas e a gente vê que aquilo um universo sem novelas é um lugar de caos e destruição, porque a novela faz parte da vida da gente. Todo mundo tem seu clássico pessoal, todo mundo tem uma novela do coração e é engraçado que a gente acompanha uma novela. Eu imaginei que, se as novelas desaparecessem, realmente a memória afetiva das pessoas iria desaparecer e essa é a fenda no multiverso que a gente conseguiria entender muito emocionalmente, é o nosso sci-fy”, refletiu.

“Apesar de todas as brincadeiras, de todas as piadas, de toda subvenção, todos os episódios são muito respeitosos com as tramas. Então, todos os detalhes da novela vão estar lá pra quem for fã de novela, todas as referências estarão lá e para quem não conhece esses clássicos, vai ser uma porta de entrada muito boa pra você conhecer”, opinou a responsável pelo roteiro.

É claro que Bia não deixou de citar o fenômeno que Pantanal está sendo nas redes sociais ultimamente. “Pantanal está trazendo toda uma geração pro hábito de ver novela, de comentar novela nas nas redes sociais. Então, quer dizer, a novela está sempre se renovando. E o Novelei é uma tentativa da gente brincar com isso e com essa paixão do público brasieliro pelas novelas”, falou.

Felipe Joffily falou de sua experiência ao dirigir o projeto. “Desde o início, aquilo que eu li foi muito de identificação pessoal principalmente nesse universo de metalinguagem, ou seja, eu muito no Paulo o tempo todo. Como é possível isso? Mas só é possível porque eu também sou apaixonado por ele. E eu via ele fazendo o que ele estava fazendo como personagem. E eu me sentia representado como diretor porque eu via nele uma figura que eu tenho em mim. Eu não cortava porque eu queria ver o tempo todo, eu queria ver a coisa se realizando na origem. Era como se eu tivesse realmente me vendo de novo pela primeira vez fazendo as coisas sem recursos, sem condições”, contou.

Paulo Vieira, é um dos únicos artistas que têm um papel na série. É claro que o contratado da Globo divagou sobre este fato durante a conversa. “Foi um um trabalho pra mim muito prazeroso. Prazeroso agora, tá gente? No próximo processo foi muito doído”, riu. “Foi um processo muito prazeroso de confiar nessa direção, nesse caminho, nessa série que estava na cabeça do Felipe e no texto da Bia e poder ver a junção desses dois universos”.

O apresentador do Big Terapia, do BBB 22, se identificou com o personagem que interpretou. “Falando um pouco sobre o Vitinho. O Vitinho ele é um nerd de televisão e eu acho que é muito feliz a criação desse personagem. Eu não lembro de ter visto esse personagem em nenhum outro canto, acho que é um personagem novíssimo. Já falei para a Bia que ela é genial por isso. É um personagem novo; a gente vê muito nerd em produtos audiovisuais inclusive brasileiros, mas eles nunca são nerds de televisão, de novela, daquilo que é brasileiro. Então acho um personagem único e brasileiro. Eu me identifico com ele nesse amor pela televisão, pela pela TV aberta, porque TV aberta pra mim significa afeto, significa conversa nacional, significa união”, afirmou.

Elenco fixo do Novelei conversa sobre o projeto

Em seguida, cada um dos participantes do elenco principal contou como foi a experiência deles com o Novelei. Thalita Meneghim deu o primeiro depoimento. “Particularmente, desde o convite do Novelei, eu já senti que seria a realização de vários sonhos em um só. Gravar o Novelei, pra mim, foi muito importante em vários aspectos porque foi a junção de muitas coisas que eu queria. Cada gravação era uma uma surpresa e uma uma caída na real assim de: ‘caramba., eu estou aqui com Susana Vieira, Tony Ramos, Adnet?!’”, brincou cheia de bom-humor.

Thalita, então, passou a palavra para Gusta Stockler. “Eu lembro que, quando chegou o convite, eu falei: ‘cara, que grande loucura, que grande responsabilidade, que grande homenagem’. Porque as novelas fazem parte da nossa cultura. Elas estão muito intrínsecas na gente e comemorar agora os 70 anos com um projeto tão grandioso que é juntar duas potências que é Rede Globo e YouTube, era uma coisa muito maluca que eu nunca pensei que eu fosse ser convidado”, falou Gusta, sem deixar de ressaltar que se sentiu honrado por participar disso tudo.

Logo em seguida, chegou a vez de Phellyx falar. "Quando recebi o convite, eu não tinha noção do tamanho que era o projeto. Eu não via a hora de chegar, e quando eu cheguei, foi tudo uma loucura, porque eu sou realmente cria da internet. Eu comecei gravando com o celular, dentro de casa, há muitos anos. E, de repente, ver aquela produção foi a realização de um sonho. Eu tô muito feliz de estar nesse projeto, ainda mais como elenco fixo”, contou.

Evandro Rodrigues rasgou elogios para seus colegas de elenco e falou sobre a diversidade entre eles. “Acho que uma das grandes coisas do projeto é essa diversidade que a gente vai ver tanto de interpretação, quanto de estilo. E, pra mim, foi uma aula porque ver essa galera em ação também com a galera da novela, os grandes atores, essa mistura. O Felipe jogou a gente ali e falou: ‘vai lá, Brasil’ e a gente foi e a gente fez”, revelou.

Babu Carreira, que produz conteúdos mais voltados ao humor, conversou sobre isso durante a coletiva. “São formas de entregar o humor. Eu, como humorista de stand-up, estudo muito a entrega da piada, e vejo que cada um tem o seu jeitinho muito particular, o seu timing. O sabor que cada um entrega que faz o prato muito gostoso que é o Novelei. Nós tivemos muita liberdade para improvisar dentro da linha central. A gente foi seguindo [o roteiro], mas a gente teve liberdade para brincar, para colocar um pouco da gente”, disse.

Livia La Gatto é a outra influenciadora que, além de Paulo Vieira, interpreta um papel no seriado. “Eu estudo também o humor e fiquei muito impressionada com o roteiro, que é uma mistura de tudo. A Bia e os outros roteiristas tiveram um estudo muito grande. Eu interpreto a Anitta real, eu fui chamada nos 45 minutos do segundo tempo, mas, na minha cabeça, ela escreveu [o papel] para mim”, refletiu.

Gabriela Trigueiro respondeu como foi o processo para selecionar quais novelas foram recriadas no seriado. “A gente, em primeiro lugar, é apaixonado por várias [novelas]. É uma listagem gigante, foi difícil escolher nove novelas. Pessoalmente e dentro de um grupo de profissionais, a gente sofreu um pouco. O que a gente queria era, primeiro de tudo, que tivesse um equilíbrio entre os maiores autores. Elas precisavam ser, também, um grande sucesso na TV e no digital. Foi uma grande balança, mas eu acho que a gente tem nove novelas muito legais para se apaixonar novamente de uma forma diferente”, prometeu.

Susana Vieira surpreende coletiva de imprensa e revela detalhes sobre seu personagem em Novelei

Logo no finalzinho da coletiva, Susana Vieira entrou de surpresa e acabou contando para os presentes se aconteceu algo inusitado ou divertido durante as gravações. “Aconteceu tudo inusitado! Porque o modo de gravar foi diferente, apesar de ser na televisão. Eu gravei na minha casa e depois, quando eu fui pro estúdio, aconteceu outra coisa. A minha aparição é um pouco misteriosa, por isso eu não posso contar detalhes, mas a parte mais fantástica foi a hora que eu abri a porta e dei de cara com o Tony Ramos, ai eu fiquei muito feliz. Eu sabia que ele estava no seriado, mas a gente ainda não tinha se encontrado”, contou a veterana.

Confira o trailer do Novelei: