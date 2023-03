Globo prepara a maior demissão de sua história: "Gente pesada caindo"

Globo prepara a maior demissão de sua história, diz ex-diretor da emissora

A Globo está preparando a maior demissão de sua história na área esportiva durante o processo de reestruturação que está em andamento. Pelo menos é o que garante um ex-diretor do Grupo, que afirma que o processo só vai se encerrar em abril.

Hoje colunista do UOL, Renato Maurício Prado disse que a saída de Cleber Machado que deixou os telespectadores em choque, é só o começo das mudanças no setor.

"O que está havendo aí, sei de informação de gente lá de dentro. Fui diretor do Grupo Globo. Como a gente chamava antigamente, isso é um grande passaralho. Vai ser o maior passaralho da história da Globo ", disse.

Segundo ele, serão muitas demissões nos próximos dias. "E outra coisa, vem muito mais gente pesada caindo por aí . Isso aí vai até abril, uma decisão que considerei inacreditável em termos empresariais. Você não demite as pessoas por conta-gotas. Se você decide fazer um corte grande, aí é outra discussão, esse corte tem que ser feito num dia só. Porque você causa o trauma, mas no dia seguinte as pessoas que ficaram sabem que a vida tem que seguir", disse.

Globo reestrutura área esportiva

Nesta quarta-feira, 22, um dos principais narradores esportivos, Cléber Machado (60), foi demitido da Rede Globo. A emissora carioca está em um processo de reformulação na área esportiva.

O profissional estava na casa desde 1988, ou seja, 35 anos trabalhando na emissora carioca. Então, depois de mais de três décadas, a vaga de narrador para os jogos de times paulistas está aberta na grade da Rede Globo.

“O vínculo fixo de Cléber Machado com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro. Nos últimos 35 anos, Cleber Machado narrou grandes momentos do esporte brasileiro”, afirmou a Rede Globo, em nota.