Globo prepara especial para celebrar os 80 anos de Caetano Veloso com apresentação de IZA

Com apresentação de IZA, a Globo irá transmitir, no dia 7 de agosto, o Especial Caetano Veloso 80, para celebrar o aniversário do artista

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 15h20

No próximo dia 7 de agosto, Caetano Veloso (79) irá completar 80 anos de vida e para celebrar essa data, a Globo está preparando um programa especial que será transmitido pelo Globoplay e pelo Multishow, simultaneamente, com a apresentação de IZA (31).

O programa Especial Caetano Veloso 80 anos será transmitido ao vivo, diretamente da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, a partir das 20:30 do domingo, 7 de agosto. Além de passar na íntegra no Globoplay e no Multshow, alguns trechos do show serão transmitidos durante o Fantástico.

"Decidi resumir a festa dos meus 80 anos a uma apresentação com meus filhos e minha irmã. Será um show íntimo, mas com público - e para ser visto ao vivo por internautas e telespectadores. Estamos ensaiando em casa, mas vamos para um palco grande. Temos e não temos o direito de errar acordes, versos, notas", falou Caetano sobre o especial.

A festa ainda terá o comando de IZA, que está animada para comemorar ao lado do amigo e ídolo: "É muito especial e um presente sem tamanho. Eu sou muito fã dessa lenda absurda da música brasileira. Saber que o Caetano sabe quem eu sou, já é demais para mim. Participar de um evento como esse, então, eu não sei nem o que dizer. É muita honra. Caetano me influenciou não só na musicalidade, mas também na forma como ele se posiciona durante toda a carreira, a forma como ele se mostra um artista generoso, que sempre abriu porta para novos artistas, e o quanto que ele sempre se une de forma brilhante a outros artistas. Ele sempre me inspirou muito", conta a artista.

O show vai revisitar clássicos da carreira do cantor de mais de cinco décadas e promete muita emoção, já que a participação de sua família está garantida. Ao seu lado no palco estarão seus filhos, Moreno (49), Zeca (30) e Tom (25) e sua irmã, Maria Bethânia (76).

O especial ainda irá arrecadar doações para a TV Pelourinho, instituição baiana que trabalha na formação de jovens para a atuação no mercado audiovisual e que, neste momento, precisa de ajuda para manter seu funcionamento. Para contribuir, basta entrar no site de doações da Globo, ParaQuemDoar.

O programa tem direção artística de Pedro Secchin e direção de gênero de Raoni Carneiro. "Caetano Veloso merece toda celebração. É uma honra poder compartilhar qualquer momento com ele, poder preparar um show especial. Essa noite não será apenas uma celebração, mas a oportunidade de curtir a sua obra e vê-lo dividindo toda a sua arte com os filhos, a irmã e o público", finaliza Raoni.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!