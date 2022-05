Globo faz mudança radical nos horários do Mais Você e do Encontro

Diretor da Globo anuncia que os horários dos programas Mais Você e Encontro vão ser invertidos na programação da emissora

A TV Globo organiza uma mudança nos horários dos programas Mais Você e Encontropara os próximos meses. De acordo com o site Meio & Mensagem, o diretor da emissora Amauri Soares revelou que os horários das duas atrações das manhãs serão invertidos com o objetivo de dar mais fluidez para a programação da emissora.

Assim, o Encontro vai começar logo após o Bom Dia Brasil e o Mais Você será exibido após o Encontro.

“Vamos mexer na grade para dar mais fluidez a esse movimento. O programa que entrega mais atualidade e que dialoga mais com o noticiário do dia é o Encontro. E, agora, ele virá após o Bom Dia Brasil porque é uma extensão do noticiário do dia. O Encontro não é um programa de hard news, mas ele fala sobre atualidades. É o espaço que temos para tirar dúvidas temos para tirar dúvidas sobre os assuntos do dia e, portanto, há fluidez ao colocá-lo após o Bom Dia Brasil e passando a grade ao Mais Você, que conta com a Ana Maria, o Louro e faz uma transição para o entretenimento, com assuntos mais de variedades e o destaque para cozinha e as receitas, já puxando para o horário de almoço”, disse ele.

Mais mudanças na programação da Globo

A grade da emissora ainda terá mais espaço para os telejornais locais, que vão começar às 11h45. As mudanças devem acontecer a partir de 4 de julho.

Vale lembrar que o programa Encontro passar por uma mudança de apresentadoras. Fátima Bernardes vai sair da atração em julho e passar o bastão para Patricia Poeta e Manoel Soares.