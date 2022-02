Globo divulga primeira imagem da série live-action da Turma da Mônica

A primeira imagem da nova série live-action da Turma da Mônica mostra elenco principal todo caracterizado

Nesta terça-feira, 8, a Globo divulgou a primeira imagem da nova série live-action da Turma da Mônica, que será original Globoplay.

No registro divulgado, podemos ver o elenco principal da série, que segue o mesmo dos filmes Laços e Lições, lançados em 2019 e 2021, respectivamente, contando com Giulia Benite (13) no papel de Mônica, Kevin Vechiatto (15) como Cebolinha, Laura Rauseo (14), interpretando Magali e Gabriel Moreira (13), fazendo Cascão.

As gravações já começaram nas cidades de Poços de Caldas, em Minas Gerais, Água da Prata, em São Paulo e São João da Boa Vista, também em São Paulo.

Mauricio de Sousa (86), criador dos icônicos personagens do quadrinho, falou que o sucesso dos filmes fez com que o público quisesse ver mais da turminha: "A série do Globoplay é mais uma oportunidade de aproximar e colocar os fãs dentro desse universo. A produção está a todo vapor! Nossa equipe de roteiristas está participando ativamente, junto aos produtores, para garantir outro grande sucesso. Os fãs não perdem por esperar!"

Ana Carolina Lima, head de conteúdo do Globoplay, celebrou a série: "Nós do Globoplay estamos muito orgulhosos do projeto. Os personagens da Turma da Mônica fazem parte do imaginário de várias gerações e nada melhor do que oferecer ao público a primeira série live-action dessa turminha maravilhosa na plataforma! É emocionante e temos certeza que será um sucesso".

O diretor Daniel Rezende (46), que também dirigiu os longas lives-actions da turminha, não poderia estar mais feliz com a realização desse projeto: "Estou muito feliz e honrado de participar dessa nova versão live-action dos personagens da ‘Turma da Mônica’ em uma história original criada exclusivamente para essa série do Globoplay. É muito bom voltar ao universo criado pelo Mauricio de Sousa. E é emocionante estar na companhia desse elenco maravilhoso e poder vivenciar o crescimento deles junto com um novo projeto audiovisual."

A série original Globoplay conta com Direção Geral de Daniel Rezende, redação final de Mariana Zatz, produção da Biônica Filmes e coprodução da Mauricio de Sousa Produções.

Elenco de Turma da Mônica celebra inicio das filmagens da série!

Nas redes sociais, os protagonistas da série da Turma da Mônica para o Globoplay, celebraram a divulgação da primeira imagem do filme.

Giulia, que faz a Mônica, não poupou sua alegria ao falar do novo projeto: "Muito feliz em poder contar que estamos gravando uma série! Turma da Mônica é um trabalho feito de muito amor!"

Laura, interprete de Magali, também deixou seus agradecimentos na web: "Pra vocês... A imagem que reflete minha alegria e gratidão em fazer parte da Turma da Mônica, a série". Já Gabriel, o Cascão da turma, apenas escreveu um recado para os fãs: "Vocês estão preparados?"

Confira:

