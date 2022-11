Gkay desabafa sobre a pressão estética na internet

Gkay abre a sua casa para um episódio do programa Drag Me As A Queen Celebridades, do canal E! Entertainment, e fala sobre a sua vida na internet

A influenciadora digital Gkay participou de um dos episódios do programa Drag Me As A Queen Celebridades, do Canal E! Entertainment. Ela recebeu as drags em seu apartamento e conversou sobre a sua vida pessoal e profissional.

Em um dos trechos da conversa, Gkay revelou que mudou a sua opinião sobre um detalhe do seu corpo por causa da pressão estética das redes sociais. Ela contou que passou a achar feio ter pelos nos braçosdepois que foi criticada. “Todas as vezes que eu postavafotos do que fosse, o foco era o pelo do braço. 'Ah, parece braço de homem; que braço horrível; que braço cabeludo...'. E isso começou a me incomodar de certa forma que acabei caindo. Hoje, eu acho feio”, disse ela.

Inclusive, ela confessou que não se sente livre para falar tudo que pensa nas redes sociais. “Hoje em dia a internet é muito hipócrita e ela precisa de pessoas que sejam exemplo inatingíveis. Então, tem opinião que você não pode falar porque a internet hoje virou um tribunal”, afirmou.

Por fim, Gkay contou que está feliz com a sua carreira como atriz. “Era algo que eu sonhava tanto, que eu almejava tanto que eu não pensei que iria acontecer tão rápido”, comentou.

A participação de Gkay no Drag Me As A Queen Celebridades vai ao ar na terça-feira, 20h, no E! Entertainment.

Fotos: E! Entertainment/Divulgação