Giovanna Rispoli fala sobre preparação para 'Temporada de Verão', nova série da Netflix: ''Testar outros caminhos''

Sucesso na TV, atriz Giovanna Rispoli fala sobre preparação para viver Helena, em 'Temporada de Verão', nova série brasileira da Netflix

André Luiz Freitas Publicado em 14/02/2022, às 10h48

A atriz Giovanna Rispoli (19) voltou ao ar em Temporada de Verão, nova série brasileira da Netflix. A produção acompanha a vida dos jovens funcionários do badalado Hotel Maresia, que fica localizado em uma ilha paradisíaca.

A atriz vive Helena, uma menina extrovertida, carismática, falante e sonhadora, que por trás dessa personalidade solar e alegre, carrega traumas e inseguranças do passado. "Ela enxerga o Hotel como a oportunidade de viver tudo aquilo que ela não teve a chance de experienciar na adolescência. É um mundo cheio de novas possibilidades, é a chance de deixar o passado para trás e ser a Helena que ela sempre quis", revela.

A atriz conta que, como a série foi gravada durante a pandemia e os atores não tinham contato com mais ninguém, acabaram se aproximando muito e vivendo realmente como um staff. "A gente não precisou criar uma relação de grupo pois ela já existia, estávamos todos muito conectados. E isso fez com que a série fluísse muito mais, e, com certeza, essa energia será perceptível na tela", torce.

Além do desafio de gravar durante a pandemia, com todos os protocolos necessários, Giovanna afirma que o maior desafio na construção da personagem foi encontrar o equilíbrio entre a personalidade forte e toda a insegurança dela.

Ela elege Helena como a personagem mais parecida com ela, de todas que já interpretou na carreira. "Temos a mesma sede de viver. Sinto que ela quer aproveitar ao máximo a vida e ter todo tipo de experiência e eu tenho muito isso em mim também. As inseguranças dela também refletem em alguns pontos nas minhas próprias", explica.

Sobre a preparação para a Helena de Temporada de Verão:

"Tivemos uma preparação de um pouco mais de um mês com o Emílio de Mello. Sou muito grata por tudo que ele me fez enxergar sobre a Helena. Ele me propôs testar outros caminhos e me tirou da zona de conforto que eu poderia ter caído. Tinha muito medo de acabar ficando num lugar comum de atuação, justamente por ser uma personagem muito leve e com poucos momentos de densidade na trama. Acredito que a preparação tenha sido o espaço em que todos nós conseguimos nos conectar com os personagens e a partir daí começar entender cada um deles.", detalhou.

Relembre a carreira de Giovanna Rispoli:

Durante a pandemia, a atriz pôde ser vista novamente na reprise de Totalmente Demais como a adolescente rebelde Jojô, em um dos principais núcleos da trama. Antes, Giovanna estava em Malhação - Toda Forma de Amar como a deficiente auditiva Milena, papel desafiador que teve muita repercussão, principalmente entre a comunidade de surdos. A atriz fez também a premiada série Carcereiros no papel de Lívia, filha de Adriano (Rodrigo Lombardi), que virou filme em 2019.

Em 2014, teve o reconhecimento por seus trabalhos na TV e no cinema. Ganhou dois prêmios como melhor atriz mirim de TV por seu papel em Boogie Oggie ( Melhores do Ano no Domingão do Faustão e Prêmio Contigo de TV) e como melhor Atriz Coadjuvante no VII Festival de Cinema da Lapa, com o filme "O Menino no Espelho". Giovanna fez ainda a série O Mecanismo, da Netflix, e o filme Fala sério, mãe!, adaptação do livro de Thalita Rebouças.

Fotos/Pedro Teixeira