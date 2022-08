Giovanna Lancellotti anuncia o início dos ensaios do filme Ricos de Amor 2

A atriz Giovanna Lancellotti compartilhou fotos com parte do elenco do filme brasileiro da Netflix, Ricos de Amor 2

Publicado em 02/08/2022

Giovanna Lancellotti (29) pegou os seus fãs de surpresa ao posar ao lado de parte do elenco de Ricos de Amor e anunciar o início da preparação para o segundo filme, produzido pela Netflix. Pelos Stories do Instagram, a atriz compartilhou vários cliques com os colegas de elenco e já deixou o público animado para a sequência.

Nas imagens, a artista aparece nos ensaios ao lado de Danilo Mesquita, o seu par romântico, Adanilo, Fernanda Paes Leme, Ernani Moraes e Jaffar Bambirra. Porém, vale lembrar que na primeira produção Lellê e Bruna Griphão também faziam parte do elenco.

No segundo filme, Paula e Teto, interpretados por Giovanna e Danilo, viverão aventuras na região Norte do Brasil.

Ricos de Amor conta a história de uma estudante que luta pela própria independência, enquanto tem um relacionamento com um playboy.

GIOVANNA LANCELLOTTI COMPLETA UM ANO DE NAMORO

Giovanna Lancellotti e Gabriel David (25) usaram as redes sociais para comemorar uma data muito especial. O casal completou 1 ano de namoro e fizeram questão de comemorar a data trocando declarações de amor. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado do amado e agradeceu por viver uma linda aventura ao lado dele.

