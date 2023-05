Giovanna Ewbank revela decisão drástica na criação dos filhos: "Eles não tem"

Em programa de TV, Giovanna Ewbank revela decisão drástica que tomou com o marido, Bruno Gagliasso

Sempre atenta aos filhos, a apresentadora Giovanna Ewbank revelou que tomou uma decisão drástica na criação dos três filhos. Durante o programa Papo de Segunda, exibido pelo canal a cabo GNT, ela revelou que se preocupa com o futuro dos pequenos.

Na conversa, a apresentadora disse que um grande desafio é criar os filhos com letramento racial. “Para mim não é fácil, é muito difícil, até porque eu tenho aprendido, eu tenho que estudar para poder ensiná-los no dia a dia, deixá-los fortes", afirmou ela.

A apresentadora confessou que é cansativo abordar o tema, mas necessário. "É um trabalho muitas vezes muito cansativo, mas que, no final das contas, vejo que está dando resultado. Meus filhos são orgulhosos de quem são, de onde vieram, das origens, de sua cor, mas é um trabalho diário”, explicou Ewbank.

Ewbank também contou que decidiu ao lado de Bruno Gagliasso que os filhos não teriam redes sociais enquanto são pequenos. Eles também controlam o uso de aparelhos eletrônicos. Como são crianças, eles só fazem consultas na presença dos pais.

“Eles não tem redes sociais e não usam. Eles pedem, mas vou tentar segurar até quando der. É difícil também a gente isolar. Então, eu deixo que eles vejam alguma coisa quando estão ao meu lado e, normalmente, uma hora por dia no sábado e uma hora no domingo. E depois a gente quer viver ao ar livre, brincar, fazer brincadeiras. Então, tem que distrair bastante para que não queiram pegar o tablet ou o celular”, pontuou.

"Essa geração que acha que os valores são likes e views, é muito perigosa". @gioewbank#PapoDeSegundaNoGNTpic.twitter.com/JEYw01aw2N — Canal GNT (@canalgnt) May 9, 2023

