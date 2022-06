Giovanna Antonelli curte noite romântica com o marido no Rio de Janeiro

A atriz Giovanna Antonelli abriu um álbum de fotos de uma noite romântica com o marido, Leonardo Nogueira

CARAS Digital Publicado em 11/06/2022, às 19h10

Giovanna Antonelli (46) e Leonardo Nogueira já estão no clima de Dia dos Namorados! A atriz abriu um álbum de fotos mostrando uma noite romântica do casal no Rio de Janeiro.

Os pombinhos se hospedaram em um hotel com vista privilegiada da Cidade Maravilhosa e curtiram uma bela noite.

Nas imagens, eles aparecem diante da belíssima paisagem e da tranquilidade a dois.

"E foi assim …. Cheio de momentos mágicos, num dos lugares mais belos do Rj, que já quero voltar!!!", escreveu ela na legenda da publicação.

Recentemente, Giovanna Antonelli relembrou de uma gravação especial que fez para a novela, Quanto Mais Vida Melhor.

