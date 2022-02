Giovanna Antonelli abre álbum de fotos dos bastidores de Quanto Mais Vida, Melhor

A atriz Giovanna Antonelli compartilhou uma sequência de cliques com o elenco e equipe da novela

Giovanna Antonelli (45) usou as suas redes sociais nesta sexta-feira, 4, para mostrar um pouco dos bastidores da novela Quanto Mais Vida, Melhor.

No feed do Instagram, a protagonista compartilhou um álbum de fotos ao lado dos colegas de elenco e da equipe durante as gravações do folhetim das 19h da TV Globo.

"Photo dump dos bastidores de #QuantoMaisVidaMelhor, com essa equipe mais que perfeita, que eu morro de saudades!", escreveu ela na legenda da publicação.

Vale lembrar que a novela já está toda gravada por conta das incertezas da pandemia do coronavírus.

Nos comentários, os fãs encheram os artistas de elogios: "Que delícia esses bastidores!!! Eu amo!", "As fotos de bastidores são as melhores", "Ai que carrossel de fotos lindoooo", dispararam.

