Gil do Vigor se despede do Dança dos Famosos: ''Muita alegria e gratidão''

Eliminado, Gil do Vigor presta homenagem após participação no Dança dos Famosos

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 20h53

Neste domingo, 29, o Dança dos Famosos chegou ao fim para Gil do Vigor (30).

Com décimos de diferença, o ex-participante do BBB 21 acabou levando a pior e tendo que deixar o programa.

Logo após o resultado oficial, ele usou seu Instagram para se despedir e homenagear o tempo que passou na competição.

Para ilustrar o post, o economista compartilhou um vídeo de seu discurso ao ser eliminado.

“Hoje me despeço da Dança dos Famosos com muita alegria e gratidão. Gratidão ao Domingão pelo convite, ao querido Luciano Huck, jurados, figurinistas, produtores, meus amigos de competição e todos os outros envolvidos”, começou na legenda.

Em seguida, Gilberto falou diretamente com sua mentora no Dança: “Em especial quero agradecer também a minha professora maravilhosa, Mayara Rosa, pela parceria e por ter me ensinado tanto, sem dúvidas, aprendi muito e dei o máximo de mim”.

“A dança é uma forma de expressar tudo o que está sentindo sem precisar dizer nenhuma palavra e eu espero que vocês, vigorosos e vigorentos, tenham sentido isso. Amo vocês e obrigado pela torcida!”, agradeceu ao final se referindo aos fãs.

Veja o vídeo do discurso de Gil do Vigor após sua eliminação no Dança dos Famosos: