Gil do Vigor mostra animação dançando em frente ao Centro de Treinamento da Dança dos Famosos

O ex-BBB dançou e mostrou muita animação em frente ao Centro de Treinamento da Dança dos Famosos

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 18h24

Nesta terça-feira, 5, Gil do Vigor (30) postou em seu Instagram um vídeo dançando e mostrando que está pronto para arrasar no Dança dos Famosos!

Na frente do Centro de Treinamento, o ex- BBB dançou ao lado de sua parceira com quem dançará na competição que conta com nomes como Jojo Todynho (25), Ana Furtado (48) e Gkay (29).

Gil e a professora de dança mostraram gingado ao som da música Cool For The Summer de Demi Lovato. "Dupla de milhões", escreveu o semi-finalista do Big Brother 2021.

A atriz e participante do The Masked Singer Brasil, Letícia Colin (32) comentou na postagem dizendo que estará presente no Domingão para ver a estreia de Gil no Dança dos Famosos. "Domingo tô lá hein? Arrasar você sempre arrasa, então mais ainda boa sorte", escreveu.

Os fãs de Gil se animaram com os passos do economista! "Maravilhoso", comentou um fã. E outra seguidora já se mostrou ansiosa para a estreia de Gil na competição: "Vem aí".

Confira aqui o Gil do Vigor treinando para a Dança dos Famosos!