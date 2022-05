Gil do Vigor e Sérgio Menezes se destacam no rock da 'Dança dos Famosos'

Ex-BBB Gil do Vigor e Sérgio Menezes brilham em apresentações de rock da 'Dança dos Famosos'

CARAS Digital Publicado em 02/05/2022, às 09h34

O segundo dia de apresentações do time masculino do elenco da Dança dos Famosos contou com muita animação e talento no palco do Domingão.

Ao som do rock, os artistas se destacaram com as suas respectivas professoras e arrancaram notas altas tanto do júri presente na atração da Globo como também, da plateia que assistiu aos shows bem de pertinho.

O ator Sérgio Menezes (49) e o ex-BBB Gil do Vigor (30) foram dois dos maiores destaques deste domingo, 1, com performances incríveis e cheias de ousadia.

Ranking de pontos

Além de Sérgio e de Gil, que assumiram a liderança do ranking dos homens da Dança ds Famosos, o atleta Douglas Souza (26) também foi elogiado. Na lanterninha, está o cantor Vitão (22), que pontuou menos e aparece no último lugar entre as duplas da competição.