Geraldo Luís assume referências em estreia e justifica: 'Fizemos tudo certo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Geraldo Luís avaliou estreia do programa Geral do Povo, que apresentou grandes referências à própria TV aberta

Apesar do programa Geraldo do Povo ter estreado com problemas técnicos na Rede TV!, o apresentador Geraldo Luís está mais do que satisfeito com o que conseguiu entregar para o público de casa. Em entrevista à CARAS Brasil, o comunicador destacou os pontos positivos da atração e confessou sua homenagem ao Gugu Liberato.

"Programa de estreia tudo acontece, né? Quando a gente fala merda no teatro, merda pra gente, é a merda do bom sentido e ontem foi uma merda linda, tudo deu certo", disse Geraldo, que no último domingo, 13, precisou se desdobrar ao vivo após ocorrer uma queda de energia no estúdio.

Em uma avaliação sobre seu trabalho e de sua equipe, ele acredita que todos se saíram muito bem. "Nós fizemos tudo certo, foi um programa lindo, maravilhoso. Foi uma estreia gigantesca e que divertiu o público com uma ousadia que a gente não vê mais na televisão", afirma.

"Ao vivo tudo pode acontecer. No futebol ao vivo cai raio no campo, no teatro de repente pode cair a iluminação, a cortina pode não abrir. Eu sou um comunicador do ao vivo e, graças a Deus, eu tenho o talento de fazer ao vivo, porque na hora você tem que ter a criatividade. Eu adorei", declara.

Quem pode assistir a estreia do Geral do Povo, percebeu que o apresentador fez um verdadeiro mix de referências de programas que por anos fizeram sucesso na TV brasileira. Anões, personagens, banda ao vivo e muita diversão fizeram parte do cenário.

Em certo momento, Geraldo apresentou o famoso quadro da banheira, que acabou ficando popular nos anos 90 com Gugu Liberato. Para ele, a referência foi óbiva e faz parte dos planos da atração. "Aquela banheira foi uma homenagem. A cada domingo vai ser homenageado um quadro de um programa que nos fez rir".

Aproveitando a repercussão positiva e os comentários elogiosos, o apresentador adianta que o próximo domingo já conta com uma nova homenagem em vista. "Estou feliz, o público gostou e agora a gente vai reconquistar. E a gente vai conseguir isso. O próximo será a porta dos desesperados, do Sérgio Malandro", revela.