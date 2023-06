Geraldo Alckmin relembra foto antiga com Silvio Santos: 'Rei da televisão'

Vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin faz homenagem especial no dia dos 60 anos do Programa Silvio Santos

O vice-presidente do Brasil Geraldo Alckmin surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao fazer uma homenagem para o apresentador Silvio Santos. Isso porque o Programa Silvio Santos acaba de completar 60 anos de sua estreia. Para homenagear o SBT, ele relembrou uma foto antiga com o comunicador e falou sobre a admiração por ele.

"Silvio Santos é um dos maiores comunicadores do Brasil. Com leveza e simplicidade, seu programa completa 60 anos, alegrando milhões de brasileiros em seus momentos de lazer. Ao longo desse período, tive a oportunidade de participar de alguns de seus quadros, como convidado. Vida longa ao rei da televisão brasileira! “Ma ôee!”", disse ele.

Os 60 anos do Programa Silvio Santos foram celebrados na noite de domingo, 5, com a exibição de um especial no SBT sob o comando de Patricia Abravanel. Inclusive, a filha de Silvio Santos ficou emocionada e chorou no palco.

Em um momento do programa, ela chamou ao palco os antigos jurados do Show de Calouros, um quadro tradicional da emissora. Ao ver todos os colegas de trabalho do pai no palco, ela chorou e falou sobre o que estava sentindo. “É impressionante como esse programa emociona né? É uma saudade boa, não sei o que é, é um programa que emociona mesmo”, declarou ela.

Iris Abravanel falou sobre Silvio Santos

A autora de novelas Íris Abravanel (74) conversou com a imprensa durante um encontro no SBT nesta terça-feira, 30, e falou sobre o seu marido, o apresentador Silvio Santos (92). O comunicador está longe das gravações do seu programa na emissora há alguns meses e curtindo os momentos em família.

“Está sendo um tempo muito bom como casal, como família. Ele está muito bem”, disse ela.

Por sua vez, Patricia Abravanel (45), que estava ao lado da mãe, contou como é Silvio Santos como pai. “Muito melhor do que o comunicador. Participativo, amoroso. Ensina a gente a sermos mulheres fortes. Nunca passou a mão na cabeça, nunca mimou. Mas sempre encorajou", contou.