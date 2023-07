Ofuscada por Xuxa, Adriane Galisteu viveu drama no velório de Senna e pegou até ônibus

Adriane Galisteu viveu drama no velório de Senna; mesmo namorada do piloto, ela foi excluída pela família

As novas revelações de Viviane Senna no episódio desta semana de Xuxa, o documentário, geraram muita repercussão nas redes sociais. Isso porque os fãs mais jovens não lembravam que a família de Ayrton Senna sempre preferiu Xuxa Meneghel.

Mesmo separados há mais de um ano no momento da morte do piloto, ela foi tratada como a "viúva" durante a despedida. O caso gerou repercussão porque na época ele namorava Adriane Galisteu, que não teve papel de destaque no funeral.

"A Xuxa sempre teve esse vínculo conosco. Tanto é que foi supernatural ela ir pra nossa casa, dormiu lá, o pouco que a gente dormiu naquele momento. Pessoas que tem um vínculo profundo, a gente sabe quanto tem. A gente sabe, a gente intui", explicou Viviane Senna no terceiro episódio do documentário.

Adriane Galisteu viveu drama na despedida de Senna

Relatos publicados por jornais e revistas da época lembram que o papel de destaque ficou todo com Xuxa Meneghel, que teve garantida uma posição garantida ao lado da família. O cortejo até o local no qual aconteceu o velório foi feito por carros com os convidados. Galisteu foi colocada em um ônibus lotado para acompanhar a despedida.

Segundo relato publicado por CARAS na semana do funeral, Adriane Galisteu ficou à sombra de Xuxa Meneghel durante a despedida. Ela chegou às pressas para acompanhar o velório e não conseguiu sequer encontrar a mãe, que estava "lavando roupa em casa".

No velório, a modelo viveu uma situação inusitada. Quando chegou para se despedir do namorado, AdrianeGalisteu foi obrigada a sentar do lado de Xuxa. Quando notou o constrangimento, a família de Senna retirou Xuxa do local e ganhou um lugar prestígio - ela sentou ao lado de Leonardo Senna, irmão do piloto.

Após o enterro do corpo do piloto, mais uma humilhação: Galisteu foi retirada do carro da família, enquanto Xuxa entrou no mesmo veículo com Vivianne Senna, outra das irmãs do piloto. Ela dormiu na casa da família e recebeu todo o carinho no momento difícil. Enquanto isso, a modelo que tinha apenas 21 anos na época deixou o local a pé.

Até hoje, as duas nunca se criticaram publicamente e sempre são cordiais. Mesmo assim, as duas nunca posaram juntas e nunca dividiram o mesmo evento. Em conversa com a CARAS, Galisteu chegou a comentar o assunto.

"Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, eu não tenho nenhum problema com ninguém, as pessoas vão arrumando treta comigo. O caso da Xuxa é uma questão mais antiga, mas eu nunca estive com ela", disse ela ao Pod CARAS. Na ocasião, ela só disse que as duas nunca se encontraram. "Temos vários amigos em comum... É muito louco, a gente nunca teve essa experiência [de se encontrar pessoalmente", esclareceu.

