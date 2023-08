Galã da Globo, Jhona Burjack descarta rótulo de sexy: "Autoestima baixa"

Em entrevista à revista CARAS, Jhona Burjack revelou detalhes de sua experiência como modelo e como lida com os elogios

Despontando como um dos galãs da novela geração da TV Globo, o ator Jhona Burjack (28) confessou que não se acha tão atraente e sexy como muitas pessoas dizem por aí. Em entrevista à Revista CARAS, ele desabafou sobre o assunto e se revelou um homem tímido.

“Acho que tenho minha autoestima baixa. As pessoas falam que sou bonito, atraente, sexy, mas não me acho isso”, confessou o brasiliense, que agora em setembro entra na grade da TV Globo com a novela Todas as Flores, produção original do Globoplay.

Vivendo uma fase mais madura, o artista disse que está entrando em um processo de autoconhecimento com a proximidade dos 30 anos. “Tenho me olhado menos no espelho, tenho largado a vaidade um pouco de mão", afirmou ele.

"Agora tenho buscado mais a minha beleza interior, a minha espiritualidade. Acho que é porque já estou quase chegando aos 30 anos, então estou nesse lugar de me conhecer, questionar minha existência”, reflete.

Em um relacionamento sólido com a modelo Gabriella Pires (27), Jhona revela que tem o desejo de casar com a amada e construir uma família. “Quero casar, ter filhos. Uma das minhas missões também é dar uma vida melhor para a minha família. Eles ainda são pessoas muito humildes. Quero ter meu lugar ao sol”.

Em Todas as Flores, o ator dá vida a um rapaz que é estimulado a participar de um concurso de moda e acaba se tornando modelo. “Foi interessante ter resgatado essas memórias de quando eu comecei a modelar. Todas as vezes que eu ia gravar, lembrava da sensação que eu tinha no início, de ficar acanhado no meio das pessoas, mas curioso também”, diz ele.

O artista conta que virou modelo por um acaso. Na época, ele estava indo acompanhar a namorada em uma agência, quando foi convidado para tirar algumas fotos. "Eu nem sonhava que iria me tornar modelo, ator... eu queria ser arquiteto!”, recorda.

Desde então, Jhona se divide entre Brasil e outros países, como Itália, Turquia, Inglaterra, França e EUA, os quais já morou. “A experiência que tive nessas viagens, acho que faculdade nenhuma daria. Eu aprendo demais e gosto muito de conhecer outros países, outras culturas”, afirma.