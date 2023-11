Gaby Cabrini nega romance com Cartolano e diz que tem outro namorado: "Preservando"

Gaby Cabrini nega romance com Cartolano ao vivo e gera climão no 'Fofocalizando'; veja

Uma situação inusitada foi ao ar no Fofocalizando exibido nesta quinta-feira, 9. É que a jornalista Gaby Cabrini precisou desmentir que estaria vivendo um romance com o colega Gabriel Cartolano. Ao vivo, ela explicou que os dois são apenas amigos.

"Eu não tô solteira, não tem como curtir o Cartolano. Estou preservando o que tenho lá em casa e na hora certa eu conto. Não tem receita de bolo quando se trata de amor", disparou ela ao vivo.

A filha de Roberto Cabrini ainda explicou porque está escondendo a relação. "Muitas vezes, quando você não expõe, é para preservar o que é importante pra você. Nesse meio artístico nada dura, é impressionante como tem troca-troca, todo mundo termina. Casamento é raro e um feito", disparou ela.

Cartolano então elogiou a colega e confirmou que os dois são apenas amigos. "Ela é uma menina incrível, eu tenho uma amizade muito grande com a Gaby, com a família. É verdade. Eu fico muito feliz, mas nem sabia que ela estava namorando", disparou ele.

Apresentadora venceu com seu esforço

Brilhando com sua apresentação no Fofocalizando, a repórter Gaby Cabrini chama a atenção com seu talento e desenvoltura. Só que ao ver o seu sobrenome, é inevitável não pensar no icônico Roberto Cabrini.

Sem avisar Roberto Cabrini, que atualmente está na Record TV, a adolescente pediu uma chance para o filho do apresentador, Raul Gil Júnior. Ela contou a história em uma entrevista exclusiva para a CARAS.

"Meu primeiro trabalho foi no Raul Gil, eu tinha 15 pra 16, fui assistir meu pai tirando o chapéu, no intervalo sem falar pro meu pai, pra ninguém, fui me apresentar pro Raulzinho, filho do Raul, falei que tinha muita vontade de fazer televisão e que servia até cafezinho, o que ele precisasse, o Raulzinho, mega generoso, querido, me deu o cartão dele e falou: 'vai lá segunda-feira' [escritório do Raul]... aí eles me deram como se fosse um estágio, eu lia carta, respondia cartas, segurei fitas e depois fui pra produção", relembrou seu início.