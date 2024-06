Gabriela Prioli deixa o Saia Justa e tem novo projeto à vista

A apresentadora Gabriela Prioli deixa o Saia Justa em julho para encabeçar outro projeto no GNT: um programa de entrevistas

A apresentadora Gabriela Prioli deixa o Saia Justa em julho para encabeçar outro projeto no GNT: um programa de entrevistas feito pela produtora Floresta, que é responsável por atrações como De Férias com o Ex e o remake da novela Dona Beja na Max.

O novo programa ainda não teve o nome divulgado. Segundo o portal GShow, a atração terá um formato de entrevistas com uma abordagem intimista em estúdio. A cada episódio, ela receberá dois convidados para explorar temas contemporâneos, desde a crise climática até o uso de inteligências artificiais no cotidiano.

De acordo com o canal pago, a mudança faz parte de um movimento de renovação. Em seu perfil no Instagram, Gabriela falou sobre a novidade. "Com o coração cheio de gratidão, eu estou aqui para dizer que estou me despedindo do Saia Justa. Mas estou dando um tchau para ir logo ali abraçar novos horizontes", iniciou ela.

Em seguida, ela falou sobre a nova fase do canal. "O GNT está ampliando o espaço dedicado a mulheres reais de forma descontraída, leve e inteligente. E eu fui convidada para apresentar o meu próprio programa e é claro que eu topei, estou muito animada. O que estamos preparando é um espaço de entrevistas dinâmicas e inspiradoras. Conto com vocês nessa nova jornada que começa em julho", disse.

Na legenda, a apresentadora completou: "Eu sou apaixonada por novos começos, principalmente quando a gente fala tchau, mas fica ali do ladinho, construindo junto. Deixo o sofá mais famoso do Brasil agradecida pela oportunidade de trocar com mulheres que eu admiro tanto e embarco nessa nova jornada solo com muito entusiasmo. Já já eu tô de volta no ar porque eu não aguento mais de saudade de vocês".

