Gabriel Sater exalta talento de Isabel Teixeira, que declara: ''Praticamente da mesma família''

Ator Gabriel Sater presta homenagem para a colega de elenco em 'Pantanal', a atriz Isabel Teixeira, e falam sobre relação de amizade

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 08h29

Os atores de Pantanal sempre compartilham com os fãs os bastidores da novela e a rotina de gravações ao lado dos colegas de elenco!

Na quarta-feira, 06, o ator Gabriel Sater (40) publicou fotos ao lado da intérprete de Maria Bruaca na trama escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi, a atriz Isabel Teixeira (48).

Em seu feed no Instagram, o filho do cantor Almir Sater (65) se declarou para a herdeira de Renato Teixeira (77), destacando o talento dela e o sucesso de seu papel na produção da TV Globo.

"Ah, Isabel. Ou seria… Ah, Maria. Que todos nós estamos apaixonados pelo trabalho incrível e primoroso que Isabel tem feito como dona Maria (ou Mary Bru), isso nem precisa dizer. Amo muito e sei que por onde ando todos amam!", começou escrevendo.

Sater ainda se derreteu ao falar sobre a personalidade de Isabel. "Agora, se vocês soubessem como Isabel é encantadora como pessoa, não iriam desgrudar dela! Por isso é assim, quando ela aparece, todo mundo quer Bel pra si. Já amava a família Teixeira, mas confesso que o sarrafo subiu de nível. Viva Bel", disse ainda o artista, que dá vida ao peão Trindade.

Nos comentários, Isabel destacou: "Ah que lindoooo!!! Faltou dizer que a gente é praticamente da mesma família né???? Os Teixeira-Sater!".

"Vocês são incríveis… viciada nessa novela!!!", "É talento demais, que novela maravilhosa, vocês arrasam", "Dois lindos e talentosos!", "Disputa de olhos bonitos", elogiaram os seguidores.

Confira a declaração de Gabriel Sater para Isabel Teixeira: