Gabriel Mandergan assume papel de vilão pela sétima vez em novela da Globo

Em entrevista à CARAS Digital, Gabriel Mandergan abre o jogo sobre interpretar seu sétimo vilão como ‘Maçarico’ em ‘Fuzuê’

O ator Gabriel Mandergan adicionou mais um vilão em seu repertório nas telinhas com o 'Maçarico' na novela das sete, 'Fuzuê', da Globo. Em uma entrevista exclusiva à CARAS Digital, o artista compartilhou detalhes sobre a construção do personagem cômico, a troca com a equipe e como é ser lembrado por seus papéis malvados.

Gabriel, que deu vida a outros vilões em novelas da emissora, revelou que está realizado com ‘Maçarico’: “Eu amo fazer o vilão, por que acaba que o vilão marca, não é mesmo?! Seja porque o vilão apronta muito, ou porque causa muitos problemas às pessoas e acabam não esquecendo dele... É um presente gigante”, ele celebrou a conquista.

Na trama, ‘Maçarico’ se envolve em encrencas e chega a sequestrar as protagonistas 'Preciosa' e 'Luna', que são interpretadas por Marina Ruy Barbosa e Giovana Cordeiro, respectivamente: "Elas são referência de atuação, são impecáveis, e assim, confesso que me surpreenderam', ele exaltou o trabalho das atrizes.

O ator revelou que acreditava que Marina e Giovana usavam dublês em cenas de ação: “Elas fizeram com todo empenho e talento que têm. Se doaram e se jogaram literalmente pela arte para apresentar uma cena perfeita para quem assiste. É fácil trocar com elas e com o restante do elenco, que possui muito talento e se entrega demais sempre”, Gabriel rasgou elogios.

Ele ainda contou como se preparou para entregar um vilão humanizado e incorporar o tom cômico da novela: “Meu forte é comédia, sou o engraçado da turma, sempre querendo fazer as pessoas rirem e tento sempre que possível colocar um pouco de um tom cômico ou uma situação engraçada em cena, pois acredito que o vilão também se diverte”, entregou.

Apesar de ter interpretado muitos malvados, Gabriel garante que ‘Maçarico’ se destaca: “Só fiz vilão em todas as novelas, acho que 7 no total. Eu acredito que o Maçarico tem seu pior defeito, a traição. Ele trai para poder crescer e ganhar notoriedade e acabar indo para onde a maré está melhor para se beneficiar de alguma forma”, disse o ator.

Gabriel Mandergan se emocionou ao retornar à Globo:

Gabriel Mandergan retornou às novelas na Globo interpretando o vilão 'Maçarico' em 'Fuzuê'. O ator, que teve participações como vilão em duas temporadas de 'Malhação' na emissora, revelou em entrevista à CARAS Digital que não conseguiu conter as lágrimas ao receber seu crachá após cinco anos longe das telinhas.

“Quando eu assinei meu contrato e fiz meu crachá, eu agradeci muito e confesso que me emocionei. Eu chorei de alegria no dia que vi meu crachá, ali na Globo. É onde você vai trabalhar sábado, domingo feriado e até no seu próprio aniversário e fica feliz de estar ali e trabalhar com o que você ama, é muito bom “, o ator celebrou seu retorno.