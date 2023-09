Gabriel Cartolano tem namorada? Fotos nas redes sociais geram confusão entre os fãs

Gabriel Cartolano tem namorada? Entenda porque seguidores se confundem sobre o estado civil do apresentador do 'Fofocalizando'

Basta o apresentador Gabriel Cartolano surgir no Fofocalizando nas tardes do SBT para as fãs se animarem nas redes sociais. É que além da competência e simpatia que exibe diariamente na atração, ele ainda esbanja beleza.

Quem acessa as redes sociais do bonitão pode pensar que ele é casado. Isso porque são muitas as fotos ao lado da advogada Marina Greeb . Além de belíssima e dona de um corpo escultural, a musa é especialista em sucessório e patrimonial e também tem atuações em questões familiares.

Só que os dois não estão mais juntos: o galã só decidiu deixar as fotos lá porque os dois terminaram de forma amigável. “Não apaguei as fotos, não vou apagar as fotos. Fez parte da minha vida. As pessoas ficam falando: ‘Ah, não vai apagar as fotos?’. Não!”, declarou ele recentemente ao vivo durante o programa do SBT.

No ar, ele inclusive mandou um recado para a bela - tudo foi ao ar em julho, há dois meses. “Realmente, a gente terminou, de fato. Mas eu queria deixar um beijo para ela. Nem queria estar falando isso porque ela não é uma pessoa do meio, ela é uma mulher maravilhosa, que vai estar sempre na minha vida”, disse ele.

Gabriel Cartolano e Marina Greebnamoraram por muitos anos. Ela também não apagou as fotos ao lado do rapaz nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Cartolano (@gacartolano)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Cartolano (@gacartolano)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Cartolano (@gacartolano)

QUEM É O MARIDO DE CHRIS FLORES?

Apresentadora do Fofocalizando, a apresentadora Chris Flores é avessa aos holofotes. Profissional respeitada, ela vive um casamento discreto e feliz e tem um filho. Só que a artista não costuma exibir tudo nas redes sociais.

Para quem não sabe, ela é casada com o fotógrafo Ricardo Corrêa, com quem tem um filho, Gabriel, de 17 anos. Os pombinhos estão juntos há mais de 18 anos. Ambos trabalharam na Editora Abril, que nos anos 2000 era uma referência para o jornalismo.