Flávio Canto admite affair com Grazi Massafera: “Foi nota 10”

O ex-judoca Flávio Canto revelou em um podcast que ele e Grazi Massafera já se envolveram romanticamente

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 20h37

Na última quarta-feira, 11, o comentarista esportivo e ex-judoca Flávio Canto (47) participou do podcast “Papagaio falante” apresentado pelo comediante Serginho Mallandro (66) e revelou um envolvimento com Grazi Massafera(39) no passado.

O humorista lembrou que Grazi foi apresentada para o ex-atleta por meio de Angélica e ela havia acabado de sair de um relacionamento com o ator Cauã Reymond (41).

“Namorou ela por quanto tempo ?”, perguntou o apresentador do podcast. Foi então que Flávio explicou que nunca chegou a namorar a ex-BBB: “A Grazi eu não namorei não. A gente teve um coisa, mas já tem muito tempo. Foi nota 10... Está me quebrando”, disse envergonhado o comentarista.

O apresentador insistiu perguntando se Flávio e Grazi tiveram um romance mas o ex- judoca não respondeu. “Eu nunca imaginei que ia ficar vermelho. Estou suando aqui”, disse Canto desconfortável.

Flávio e Grazi se envolveram em 2015 quando estavam juntos em Fernando de Noronha. Atualmente, o comentarista está namorando a advogada Gabriela Palermo, que conheceu no casamento de Malvino Salvador e Kyra Gracie.