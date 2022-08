Flávia Alessandra relembra sua primeira protagonista nas telinhas: ''20 anos de O Beijo do Vampiro''

Flávia Alessandra lembrou com carinho de sua primeira protagonista na novela O Beijo do Vampiro, que estreava há 20 anos

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 12h32

Nesta sexta-feira, 26, Flávia Alessandra (48) decidiu usar suas redes sociais para lembrar com carinho de um dos trabalhos mais importantes de sua vida. A atriz publicou um vídeo onde lembrou com carinho de sua primeira protagonista nas telinhas, na novela O Beijo do Vampiro, que estreava há 20 anos.

No vídeo, a artista reuniu cenas da novela e algumas fotos nos bastidores da trama, enquanto tocava ao fundo a música de abertura do programa. Na legenda, ela falou com carinho do trabalho que mudou sua vida.

"20 anos de O Beijo do Vampiro. Eu comecei em Top Model, uma novela do autor Antônio Calmon e anos depois ele me convidou pra ser uma protagonista dele nessa novela.", inicou ela.

Por fim, ela falou que acredita que a trama ainda é muito atual e poderia ser facilmente reprisada: "Uma trama tão atual que tranquilamente poderia passar no Vale a Pena ver de novo. Com gravação no exterior, cenas de efeito, elenco impecável, vampiros… Mais uma Livia pra vocês relembrarem, ou seria Princesa Cecília?".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "A maior!", disse um. "Tempos bons que não voltam mais!", escreveu outro. "Sempre tão perfeita!", falou um terceiro.

Confira o vídeo que Flávia Alessandra fez para lembrar com carinho de sua primeira protagonista nas telinhas:

