Flávia Alessandra recorda seus papéis marcantes na TV e celebra: ''Dia do ator''

19/08/2022

A atriz Flávia Alessandra (48) usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 19, para celebrar uma data importante no meio artístico e no mundo: o Dia do Ator. Deixando o seu legado, a artista global reuniu em um compilado de vídeos seus diversos papéis na TV.

Deixando saudades, ela relembrou personagens como de Cristina, a eterna vilã de Alma Gêmea (2005), que conquistou o coração do público pela sua maldade e frases carismáticas como "eu hei de botar minhas mãos na fortuna de titia", além de Lívia ou Cecília, de O Beijo do Vampiro (2002), Dafne de Caras e Bocas (2009) e Érica de Salve Jorge (2012) e outros.

"Sextou com S de saudade REAL!", iniciou ela na legenda ao mostrar cenas das suas personagens na TV. "Hoje é dia de comemorar porque é dia do ator, da atriz, dia de quem dá a vida às histórias e que emociona quem assiste. Dia de lembrar a leitura de um roteiro, a caracterização de um personagem, o mergulho na sua fala e trejeitos e todos os outros caminhos que a atuação nos leva. Comemoro pelo dia e pela felicidade de viver minha profissão, me divertindo e fazendo tudo com muito amor. Parabéns a todos os artistas incríveis que eu tenho o prazer de dividir essa linda profissão", concluiu ela.

