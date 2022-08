Flávia Alessandra faz post especial sobre o Dia do Artista e relembra primeira antagonista na TV

Com video especial, atriz Flávia Alessandra relembra primeira antagonista na TV e celebra o Dia do Artista

Redação Publicado em 24/08/2022, às 13h19

Nesta quarta-feira, 24, é comemorado o Dia do Artista, e a atriz Flávia Alessandra (48) usou suas redes sociais para recordar sua primeira antagonista na TV e falar sobre o dia especial.

Através de seu perfil no Instagram, Flávia Alessandra compartilhou um vídeo recordando a personagem Lívia, da novela Meu Bem Querer, que estreou em 1998 na TV Globo.

Na legenda do post, Flávia falou sobre sua personagem: “24 de agosto, Dia do Artista e coincidentemente, dia de comemoração dos 24 anos da estreia de Meu Bem Querer. Minha primeira antagonista, quase uma vilã. Lívia me ensinou sotaque do nordeste e renda de bilro. Com ela me tornei mãe na dramaturgia, antes mesmo de ser na vida real”, escreveu.

Ainda no post, Flávia aproveitou para citar a influência da TV na vida do brasileiro: “Trouxe tendências, do corte chanel ao visual moderno e elegante. Como a TV faz história e cria tendências… Deixo o meu carinho pra todos que me acompanham nessa longa jornada. Feliz nosso dia!”, finalizou Flávia Alessandra.

Veja a postagem de Flávia Alessandra sobre o Dia do Artista:

