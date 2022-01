Flávia Alessandra celebra retorno de 'Alma Gêmea' às telinhas: ''Estava com saudade''

Flávia Alessandra mostrou toda sua alegria ao celebrar o retorno de Alma Gêmea as telinhas do Canal Viva

Nesta segunda-feira, 31, Flávia Alessandra (47) decidiu usar suas redes sociais para celebrar o retorno de Alma Gêmea as telinhas.

A atriz publicou uma série de cliques de cenas da novela onde ela interpretou a icônica Cristina Saboya, a grande vilã da trama, mostrando como essa personagem é importante e especial para sua carreira.

Na legenda, ela falou com carinho da época e comemorou a volta à TV: "Ela voltou! Alma Gêmea estreia hoje, às 15h, no Canal Viva logo em seguida da nossa Live no Instagram. E Cristina Saboya, vocês já sabem, é fogo no parquinho, pela mente brilhante do Walcyr Carrasco e o talento do querido Jorginho! Quem estava com saudade?".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Melhor novela da vida!", disse um. "Pode vir Cristina, a gente te espera", escreveu outro. "A maior que temos! Cristina é um hino!", falou um terceiro.

