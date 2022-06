Filhos de Andréia Sadi usam looks com homenagem para a mamãe

Andréia Sadi faz sua estreia no comando do Estúdio i, da GloboNews, e mostra os filhos gêmeos com looks especiais para o dia

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 14h15

A apresentadora Andréia Sadi (35) assumiu o comando do programa Estúdio i, da GloboNews, nesta segunda-feira, 6, após a saída de Maria Beltrão (50) – que vai comandar o programa É De Casa, da Globo, a partir de julho. No dia da estreia, a jornalista mostrou que até os filhos gêmeos, João (1) e Pedro (1), frutos do casamento com André Rizek (47), estavam comemorando a novidade.

Ela mostrou fotos dos meninos com looks especiais. Um deles usou um body com a frase: 'Mamãe no Estúdio i'. E o outro usou um body com a expressão: 'iupiii'.

"“Acorda, Pedrinho: chama o Guedinho @octavioguedes, a @natuzanery e o Valdinho @valdocruz que hj tem #Estudioi 13h na @globonews! Com novo cenário, bastidor, info exclusiva e.. como avisa João na segunda foto, “iuupi”: chega mais @arthurdapievereal @marcelolinsp e o nosso craque @andre_trigueiro.. Calma, gente.. que não acabou: e a novidade que veio dar na praia? @gugachacra is in the house! E @palaciosariel (@danielsousaeconomista já já.. dps de 400 dias de férias) E, no comando da festa nos #basti: @caruso2305, @judamet e grande elenco.. “Agora.. só falta você ie ie ie..”", disse ela na legenda.

Fotos dos filhos de Andréia Sadi e André Rizek: